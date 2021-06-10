الهواري يكشف لقناة «الوسط» التفاصيل الكاملة لقصة «الفتاة الأردنية»: أمتلك الأدلة والأسماء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يونيو 2021, 02:06 صباحا
لقطة مثبتة من فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي الليبية أحد الأشخاص وهو يقوم بحلاقة الفتاة. (الإنترنت)

قال رئيس منظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان، ناصر الهواري، إنه يمتلك أدلة كاملة وكافية بشأن واقعة الاعتداء على فتاة تحمل الجنسية الأردنية وأمها ليبية وتدعى عبير، التي ظهرت بمقطع فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي الليبية، ويظهر أحد الأشخاص وهو يقوم بحلاقة الفتاة، وهو المقطع الذي صدم الرأي العام الليبي خلال الأيام القليلة الماضية.

وخلال استضافته في برنامج «هذا المساء» الذي بثته قناة «الوسط» ليل الأربعاء لفت الهواري إلى أن الفتاة الأردنية أبلغته بأنها تعرضت للاغتصاب والتعذيب والاعتداء اللفظي والإيذاء الجسدي على يد أربعة أشخاص اختطفوها واقتادوها عنوة إلى منزل أحد الأشخاص الأربعة الذين ذكر الهواري أسمائهم وهم: علي الفرجاني ومنذر الدروقي ومنعم مبخ ومنعم الفيتوري، نقلا عن رواية الفتاة الأردنية التي أكدت له الواقعة وروت له تفاصيلها.

وبحسب الهواري فإن الفتاة عبير قد أبلغته أنه ليس بوسعها التقدم بشكوى ضد مختطفيها ومغتصبيها لأنها تخشى أن تلقى مصير النائبة سهام سرقيوة والناشطة حنان البرعصي في بنغازي، مؤكدا أنه سلّم الأدلة والمعلومات التي يمتلكها إلى جهات أمنية في المنطقة الشرقية، وأن الشرطة العسكرية قد حققت مع الفرجاني وأطلقته لاحقا نظرا لعدم وجود شكوى من الضحية، رغم سعي الجهات الأمنية لدى الفتاة لتمكينها من تقديم شكوى للسير بها.

وتابع الهواري يقول إنه يمتلك صورا لا يمكن عرضها إعلاميا وتُظْهِر وجود صلة لمَن ذكرتهم الفتاة الأردنية معها في أوقات سابقة، شارحا بأن الفتاة قد أكدت له وجود علاقة سابقة بينها وبين الفرجاني، لكنها كانت مختطفة وقت تصوير مقطع الفيديو لها أثناء حلاقة شعرها.

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