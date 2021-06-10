أحوال الطقس اليوم: الحرارة معتدلة شمالات ومرتفعة نسبيا في الجنوب الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يونيو 2021, 10:25 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الحرارة معتدلة على مناطق الشمال مع تكاثر للسحب من حين لآخر على بعض المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الحرارة ستكون مرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب الشرقى.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق، واحتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليلة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق خاصة على الخليج ومرتفعات الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط رخات من المطر قد يصحبها خلايا رعدية علي بعض مناطق الجبل الأخضر خاصة يوم الغد، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية على الساحل، وبين 31 و34 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم على بعض المناطق خاصة على الجفرة، مع احتمال سقوط رخات من المطر، والرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

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