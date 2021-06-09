عقيلة صالح يدعو النواب إلى جلسة رسمية في طبرق الإثنين القادم

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة الرسمية التي سيعقدها المجلس بمقره في مدينة طبرق يوم الإثنين القادم 14 يونيو الجاري.

وبحسب الدعوة التي نشرها مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت، فإن الجلسة القادمة للمجلس ستجري خلالها «مناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 وبند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية».

- الناطق باسم «النواب»: المجلس مستمر في مناقشة بند مشروع الميزانية العامة للدولة

ولم يستكمل مجلس النواب مناقشاته ومداولاته فيما يتعلق ببند مشروع الميزانية العامة للدولة 2021، خلال جلسته الأخيرة التي عقدها في 25 مايو الماضي، ورفعت الجلسة دون إقرار قانون الميزانية العامة المقدم من حكومة الوحدة الوطنية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق في تصريح صحفي عقب الجلسة إن المجلس سيواصل مداولاته خلال الجلسة المقبلة.