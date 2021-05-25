الناطق باسم «النواب»: المجلس مستمر في مناقشة بند مشروع الميزانية العامة للدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 11:52 مساء
جلسة مجلس النواب, 25 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس)

قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المجلس لم يستكمل مناقشاته ومداولاته فيما يتعلق ببند مشروع الميزانية العامة للدولة 2021، خلال جلسة اليوم، وسيواصل مداولاته خلال الجلسة القادمة.

جاء ذلك في بيان للمجلس، الذي عقد جلسته الرسمية اليوم بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني الدكتور أحميد حومة.

وفي وقت سابق قال عضو مجلس النواب، محمد الرعيض، إن السبب في تأخر مجلس النواب في اعتماد الميزانية «كان مع الأسف راجعا إلى مصالح ضيقة شخصية وجهوية».

الرعيض: تأخر مجلس النواب في اعتماد الميزانية «راجع إلى مصالح ضيقة شخصية وجهوية»

وعبر الرعيض عن استيائه مما وصفها بـ«المهزلة»، خلال جلستي مجلس النواب اليوم وأمس، فيما يخص الميزانية العامة للبلاد، مؤكدا أنه «شيء مخز»، موجها اعتذاره للشعب الليبي، بسبب «الإخفاق المتكرر في الوصول إلى توافق بشأن الميزانية التي ستمكن الحكومة من أداء مهامها».

وتابع الرعيض، خلال منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «إنه لمن المخزي جدا ما آلت إليه الأمور في جلستي مجلس النواب اليوم والأمس فيما يخص الميزانية العامة للبلاد»، مضيفا «أعتذر أشد الاعتذار على هذه المهزلة التي تابعها الشعب الليبي عبر شاشات التلفاز، وهذا الإخفاق المتكرر في الوصول إلى توافق بشأن الميزانية التي ستمكن الحكومة من أداء مهامها، وصولا إلى الانتخابات في ديسمبر القادم».

جلسة مجلس النواب, 25 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس)
جلسة مجلس النواب, 25 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس)
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