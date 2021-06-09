دي مايو: صادرات إيطاليا إلى ليبيا انخفضت من 15 مليار يورو إلى مليارين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 09:36 صباحا
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو. (أرشيفية: آكي)

قال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، إن صادرات بلاده إلى ليبيا كانت تقدر بـ15 مليار يورو، لكنها تراجعت إلى ملياري يورو خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب «التوترات» التي شهدتها ليبيا آخر عشر سنوات.

واستدرك دي مايو: «لكن يمكننا استعادة هذا الهامش»، مشيرا إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لليبيا كونها تطل على البحر الأبيض المتوسط، و​​يمكنها جذب الاستثمارات، حسب مداخلة في مؤتمر نظمته جريدتي «فاينانشيال تايمز» البريطانية و«إل سولي 24 أوري» الإيطالية، ونقلتها وكالة الأنباء «آكي».

وفي هذا السياق، أكد الوزير الإيطالي عمل بلاده «على نطاق 360 درجة» لاستئناف النشاط التجاري مع ليبيا، مشيرا إلى أن هذا لم يكن ممكنا لولا عامين من العمل الإيطالي لدعم عملية السلام، وأن الحكومة تريد المزيد من الحضور الإيطالي في ليبيا.

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