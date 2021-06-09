«لقاء غير رسمي».. المنقوش تبحث مع أوغلو في تركيا آخر الاستعدادات لـ«برلين 2»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 12:55 صباحا
جاويش أوغلو والمنقوش, 8 يونيو 2021. (الخارجية الليبية)

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بنظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، على إفطار عمل في تركيا، فيما وصفت «الخارجية الليبية» اللقاء بأنه غير رسمي.

وبحث الجانبان استعدادات الدولتين لمؤتمر برلين الثاني، المزمع عقده خلال الأسابيع القادمة، وكيفية توحيد الجهود باتجاه تنفيذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية وتحقيق الاستقرار، وفق بيان لوزارة الخارجية الليبية الثلاثاء.

واستعرض الوزيران خلال اللقاء المواضيع المشتركة بين البلدين، والتي تناولتها زيارات الطرفين خلال المدة الماضية للوقوف على تنفيذها سريعاً.

وأكدت المنقوش، خلال الإفطار، أن الرؤية الليبية وبقيادة ليبية، ستكون حاضرة وبقوة على طاولة برلين.

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من جانبه جدد أوغلو التأكيد على دعم بلاده الكامل لليبيا، ولجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار على كل الصعد، مؤكدا أنه سيزور ليبيا الأسبوع المقبل لاستكمال التشاور والتنسيق بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة من برلين2.

كما اتفق الوزيران على الاستمرار في التنسيق المشترك بين البلدين قبل المؤتمر.

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