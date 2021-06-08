حكومة الوحدة: اجتماع أمني موسع يناقش تأمين الحدود والهجرة غير الشرعية

اجتماع أمني موسع يناقش ملفات تأمين الحدود مع دول الجوار، والهجرة غير الشرعية، 6 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

ناقش مسؤولون بعدد من الأجهزة العسكرية والأمنية تأمين الشريط الحدودي مع دول الجوار، وظاهرة الهجرة غير الشرعية، واستعراض مخرجات لجنة الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، بدعوة من مدير «مكتب الأمن والاستقرار»، بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وضم الاجتماع، الذي عقد يوم الأحد، رئيس أركان حرس الحدود، ومدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة، وممثل رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، وإدارة الاستخبارات العسكرية، وعضوا عن جهاز المخابرات، إضافة إلى ممثل عن الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، وعدة إدارات معنية بديوان رئاسة الوزراء، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة.

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وأشار البيان المنشور، اليوم الثلاثاء، على صفحة الحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن الاجتماع «استعرض الصعوبات والمعوقات وأوجه القصور وسبل التغلب عليها».

وكلف المجلس الرئاسي في شهر أبريل الماضي جميع الوحدات العسكرية في الجنوب باتخاذ الإجراءات الفورية لتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية، و«التعامل مع أي أهداف معادية». وجاء ذلك بعد إعلان الجيش التشادي وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو، متأثرًا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد متمردين تسللوا إلى البلاد قادمين من ليبيا.

اجتماع أمني موسع يناقش ملفات تأمين الحدود مع دول الجوار، والهجرة غير الشرعية، 6 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع أمني موسع يناقش ملفات تأمين الحدود مع دول الجوار، والهجرة غير الشرعية، 6 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع أمني موسع يناقش ملفات تأمين الحدود مع دول الجوار، والهجرة غير الشرعية، 6 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)