الدبيبة يبحث مع وزيرة الجيوش الفرنسية آليات التعاون في تأمين الحدود الجنوبية لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 07:43 مساء
الدبيبة، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي, 1 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، آليات التعاون في تأمين الحدود الجنوبية لليبيا.

وبحث اللقاء الذي حضره وزير الداخلية خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، متابعة التعاون الأمني بين البلدين وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ومتابعتها من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة الليبية الفرنسية المشتركة، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية اليوم.

كما تطرق الاجتماع إلى استئناف برامج التدريبية التي نفذ جزءا منها خلال السنوات الماضية، والتي تستهدف منتسبي المؤسسة العسكرية الليبية.

وأكد رئيس الحكومة أن سيادة ليبيا واحترامها هو الأساس في علاقاتها مع الدول، مضيفا أن تطوير العلاقات في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع فرنسا محل اهتمام بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية.

الدبيبة يبدأ زيارته إلى فرنسا بلقاء لودريان للتنسيق بشأن «مؤتمر برلين 2»

وفي وقت سابق من اليوم التقى الدبيبة، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حيث بحثا التنسيق المشترك بشأن «مؤتمر برلين 2»، وجلسات مجلس الأمن المقبلة برئاسة فرنسا.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، أن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 يونيو، من المقرر أن تحضرها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

الدبيبة، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي, 1 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي, 1 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي, 1 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي, 1 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي, 1 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي, 1 يونيو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
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