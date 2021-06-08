وزير التعليم يدرس إعادة فتح المدرسة الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 02:59 مساء
لقاء وزير التعليم مع السفيرة الفرنسية، 8 يونيو 2021. (وزارة التربية والتعليم)

ناقش وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى محمد المقريف، بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء، السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دو هيلين، تعزيز العلاقات بين الجانبين الليبي والفرنسي في مجال التربية والتعليم.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية تدريس اللغة الفرنسية في ليبيا، وإعادة فتح المدرسة الفرنسية في ليبيا، حيث أبدى الوزير استعداده «لتذليل كل الصعاب»، وفق بيان صادر عن وزارة التعليم ومنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- السفيرة الفرنسية: العلاقات الثنائية بين طرابلس وباريس هذه الأيام حافلة ومميزة

واعتبرت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين، في شهر مارس الماضي، أن العلاقات الثنائية بين طرابلس وباريس «هذه الأيام حافلة ومميزة»، واصفة إياها «بالمتطورة والمتميزة جدًّا»، وذلك على هامش إعادة افتتاح السفارة الفرنسية واستئناف أعمالها، رسميًّا من العاصمة طرابلس.

وأكدت السفيرة الفرنسية عزمها العمل وبكل قوة لتعزيز العلاقات الليبية - الفرنسية، معتبرة أن «هذه الأيام حافلة ومميزة» فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بينهما.

لقاء وزير التعليم مع السفيرة الفرنسية، 8 يونيو 2021. (وزارة التربية والتعليم)
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