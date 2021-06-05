تطعيم حجاج الجفرة ضد «كورونا» غدا

بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية زليتن, 18 أبريل 2021. (بلدية زليتن)

أعلن مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية الجفرة تطعيم الحجاج ببلدية الجفرة ضد فيروس «كورونا»، غدا الأحد.

وأوضح المكتب إن اللقاح المستخدم في التطعيم ضد فيروس «كورونا» سيكون من نوع «أسترازينيكا»، على ما نشرت إدارة الخدمات الصحية الجفرة، السبت، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- بدء تسجيل المقيمين في منظومة التطعيم ضد «كورونا»

ونهاية مايو، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» ما زالت تسير بوتيرة «مرضية»، و«ممتازة جدا» وفقا للإمكانات المتاحة وعدد جرعات التطعيم المتوافرة، متعهدا بتسريع وتيرة الحملة «إذا أمكن ذلك».

وأطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، الإصدار الثاني لمنظومة التسجيل الخاصة بالتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد؛ لتتضمن تسجيل جميع المقيمين بالبلاد دون استثناء، حيث سيتم تطعيمهم وفق الأولويات المعتمدة مسبقا للمواطنين.