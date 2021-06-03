بدء تسجيل المقيمين في منظومة التطعيم ضد «كورونا»

مؤتمر إطلاق النسخة الثانية من منظومة التسجيل للتطعيم ضد «كورونا»، 3 يونيو 2021، (مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إطلاق الإصدار الثاني لمنظومة التسجيل الخاصة بالتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد؛ لتتضمن تسجيل جميع المقيمين بالبلاد دون استثناء، حيث سيتم تطعيمهم وفق الأولويات المعتمدة مسبقا للمواطنين.

ودعا المركز، في بيان أمس الأربعاء، الجميع إلى التسجيل في المنظومة وذلك من خلال الدخول على هذا الرابط.

وجاء هذا الإعلان في مؤتمر عقد بمقر الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالعاصمة طرابلس، بحضور مدير عام المركز بدر الدين النجار، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بالهيئة عبدالرحمن أبودبرة، إلى جانب مهندسي الهيئة وفريق تقنية المعلومات بالمركز.