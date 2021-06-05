عميد البلدية: أوباري تعاني من تراكم الديون نتيجة عدم صرف الميزانية

أحد ميادين بلدية أوباري. (الإنترنت)

أكد عميد بلدية أوباري، أحمد ماتكو، أن البلدية تواجه العديد من المشاكل التي تعيق أداء واجباتها تجاه سكانها، وفي مقدمتها عدم صرف الميزانية، الأمر الذي راكم الديون على البلدية.

وتابع ماتكو أن البلدية حاولت التدخل وتوفير النواقص، والاحتياجات بصورة شخصية، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأضاف في تصريحات صحفية أن وضع شبكات المياه والصرف الصحي بالأحياء التابعة للبلدية سيئ للغاية، فيما تعاني الشوارع من انتشار البحيرات السوداء.

وأكد أن زيارة مدير شركة المياه والصرف الصحي الميدانية للبلدية منذ شهرين، لم تثمر عن أي نتائج، وذلك بعد وقوفه على مواضع الخلل، ووعده بتوفير أربع مضخات، لمعالجة المشكلة ولكنها لم تُرسَل بعدُ.