نائب رئيس مجلس الوزراء يقدم للكوني وأعضاء مجلس النواب إحاطة عن زيارته للجنوب

من اجتماع رمضان الحسناوي وموسى الكوني، مع أعضاء مجلس النواب الليبي, 5 يونيو 2021. (مجلس الوزراء)

قدم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح الحسناوي، إحاطة شاملة عن زياراته لمناطق الجنوب، لكل من عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، وعدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عن الجنوب.

جاء ذلك في اجتماع الكوني اليوم، مع الحسناوي وأعضاء مجلس النواب في طرابلس، حيث وضع نائب رئيس مجلس الوزراء، الحضور في صورة تطورات الأوضاع في الجنوب.

وبحسب البيان، تم في الاجتماع مناقشة مختلف الملفات ذات العلاقة بالمنطقة الجنوبية، من حيث توفر الخدمات وملف الهجرة، وملفات تمكين الشباب والتنمية المكانية، ودعم السلطة التشريعية، متمثلة في مجلس النواب للسلطة التنفيذية والسلطات المحلية لضمان استمرار توفر، ووصول الخدمات لسكان المنطقة.

وتم الاتفاق على إطلاق حملة تنظيف ورش المبيدات في المنطقة الجنوبية، نظرًا لمعاناة المواطنين من لدغات العقارب والأفاعي، كما تم التأكيد على تفعيل وزيادة قيمة صندوق إعمار المناطق المتضررة بالمنطقة الجنوبية.

من جانبه نقل عضو مجلس النواب محمد آدم، دعوة أهالي مرزق المتضررين، للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، لزيارة المدينة، ومعالجة كل القضايا المتعلقة بالمدينة وتقريب وجهات النظر بين أهلها والمساهمة في إعادة السلم الاجتماعي بالمنطقة.

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وأكد الاجتماع ضرورة إنهاء الانقسامات العسكرية، وإيجاد حلول عاجلة للخلل الأمني بالمنطقة، كما تم مناقشة وضع حلول لمشاكل المواصلات، وتفعيل العمل بالمطارات المتوقفة، وحلحلة مشاكل المشروعات الزراعية في المنطقة الجنوبية، ومتابعة عودة عملها بالشكل المطلوب.

واتفق الحاضرون على ضرورة العمل الجماعي الموحد، والمشترك لإنجاز كل المقترحات المطروحة، وإنهاء المشاكل التي يعاني منها الجنوب، والتأكيد على ضرورة إدخال مشروع الطاقة الشمسية والطاقة البديلة في المنطقة الجنوبية، لرفع معاناة انقطاع التيار المتواصل، وإعادة فتح ملف أزمة الوقود، وانتشار ظاهرة المحطات الخاصة، ودعم البلديات ووضعهم في الصورة حول كل التطورات وما يحدث.

وبحسب البيان، تم الاتفاق على مواصلة عقد الاجتماعات بشكل دوري، لمناقشة أي عراقيل ومستجدات تخص الجنوب.

من اجتماع رمضان الحسناوي وموسى الكوني، مع أعضاء مجلس النواب الليبي, 5 يونيو 2021. (مجلس الوزراء)

من اجتماع رمضان الحسناوي وموسى الكوني، مع أعضاء مجلس النواب الليبي, 5 يونيو 2021. (مجلس الوزراء)

من اجتماع رمضان الحسناوي وموسى الكوني، مع أعضاء مجلس النواب الليبي, 5 يونيو 2021. (مجلس الوزراء)