حكومة الوحدة الوطنية تعلن نقل تبعية صندوق الزكاة إلى مجلس الوزراء

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (الإنترنت)

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نقل تبعية صندوق الزكاة المنشأ بالقرار رقم 49 لسنة 2012، إلى مجلس الوزراء.

وقال بيان للحكومة اليوم، إن القرار جاء بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته، وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015، وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.

كما جاء القرار بناء على ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته بتاريخ 10 مارس الماضي، في سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين ليبيا وإسبانيا للتعرفة الجمركية والتشاور السياسي

والخميس، وقعت ليبيا وإسبانيا عددا من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين «للتعرفة الجمركية، والتعاون في مجال التشاور السياسي».

وجاء ذلك في ختام اجتماع موسع رفيع المستوى عقد الخميس، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال ومسؤولي البلدين.