إسبانيا تسهم في آلية التحقق من وقف إطلاق النار.. وتدعم الانتقال وإعادة الإعمار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 10:13 مساء

أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، مشاركة بلاده في آلية التحقق من تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، ودعمها عملية الانتقال إلى الديمقراطية وتنظيم انتخابات نهاية العام الجاري، فضلا عن مساهمتها في إعادة الإعمار المرتقبة.

جاذ ذلك في مقال كتبه سانشيز ونشرته جريدة «لا فانغورديا» الإسبانية، اليوم الأربعاء، قبل زيارته إلى ليبيا غدا الخميس، حيث سيلتقي في طرابلس كلا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ويعيد افتتاح السفارة الإسبانية.  

ودافع سانشيز في مقاله عن خطوته بشأن إعادة فتح السفارة الإسبانية في العاصمة طرابلس، والتي تعمل منذ العام 2014 في تونس بسبب الوضع في ليبيا، مشددا على أن هذه الخطوة هذه هي «علامة واضحة على الثقة والدعم لتحقيق الاستقرار في ليبيا في لحظة متسامية لمستقبل البلاد والتي يعتبر فيها دعم المجتمع الدولي ضروريا لتوطيد السلام وإتمام عملية التوحيد».

ونوه سانشيز بأنه «ستكون هناك قوات من الشرطة الإسبانية مشاركة في آلية التحقق من وقف إطلاق النار التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي في أبريل وستواصل التعاون في جهود إزالة الألغام» في ليبيا.

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وأعلن رئيس الوزراء الإسباني في مقاله عن تأييده إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في ديسمبر المقبل، مؤكدا أن «الليبيين هم الذين يتعين عليهم تقرير مستقبلهم دون تدخل أجنبي».

كما أكد سانشيز أن «إسبانيا لديها الكثير لتسهم فيه» خلال المرحلة الجديدة في ليبيا «سواء من خلال خبرتها في الانتقال إلى الديمقراطية أو قدرة الشركات في القطاعات الرئيسية للتحول والتنويع الاقتصادي في البلاد».

وأشار سانشيز إلى أن شركة «ريبسول» هي الشركة الإسبانية الرئيسية العاملة في ليبيا وواحدة من أهم الشركات في استخراج إنتاجها النفطي، لكنه نبه إلى أن هناك قطاعات أخرى يتعين العمل فيها مع ليبيا مع احتمال وجود شركات إسبانية مثل البنية التحتية والبناء والصحة والطاقات المتجددة.

وتعهد رئيس الوزراء الإسباني بأنه سيطالب بالمزيد من الدعم لليبيا من الاتحاد الأوروبي لتحقيق التعاون في مجال الأمن وتسليط الضوء على الحاجة إلى الاستقرار في منطقة الساحل، للمساعدة في معالجة قضايا: الهجرة، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة.

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