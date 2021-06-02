رئيس وزراء إسبانيا يزور طرابلس للقاء الدبيبة والمنفي وإعادة فتح السفارة الخميس

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. (الإنترنت)

يصل رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى العاصمة طرابلس، غدا الخميس، رفقة وزير الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا، مع مجموعة من رجال الأعمال الذين يمثلون القطاعات المختلفة.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، إن زيارة سانشيز والوفد المرافق له إلى ليبيا تأتي «لدعم عملية الانتقال وإعادة الإعمار في ليبيا مع إعادة فتح السفارة الإسبانية»، مشيرة إلى أن هذه المرحلة «تمثل فرصة استثمارية للشركات الإسبانية» في ليبيا.

وذكرت جريدة «مانكلوا» الإسبانية أن سانشيز سيسافر إلى ليبيا مع ممثلين عن ثماني شركات إسبانية، هي: ريبسول، اندرا، نافانتيا، ايرتك، تريارينا، ايدوم، ومعهد «IMO» ومستشفيات «HM».

ومن المقرر أن يجتمع سانشيز في طرابلس مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وبعده سيشارك الطرفان في لقاء مع رجال الأعمال، لبحث التعاون والدور الذي يمكن أن يلعبوه في إعادة إعمار ليبيا وتنميتها.

كما سيقوم سانشيز بإعادة فتح السفارة الإسبانية في طرابلس، وسيلتقي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبعد ذلك، سيتم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين، وسيكون هناك إعلان مؤسسي من قبل رئيسي الحكومتين.

وسيكون سانشيز ثالث رئيس للحكومة الإسبانية يزور ليبيا بعد خوسيه ماريا أزنار، الذي قام بذلك في العام 2003، وخوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو مرتين في العام 2010، على الرغم من أن الزيارة الثانية لمناسبة قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.

وعقد كل من أزنار وزاباتيرو اجتماعات مع العقيد معمر القذافي آنذاك، وسيكون سانشيز أول رئيس تنفيذي يزور البلاد في مرحلة ما بعد القذافي. كما سيكون من أوائل القادة الأوروبيين بعد أن أعاد وفد الاتحاد الأوروبي فتح بعثته في طرابلس في 17 مايو الماضي.