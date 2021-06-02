إحباط تهريب كمية من الذهب بقيمة مليون دينار عبر بوابة عين الغزالة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 02 يونيو 2021, 01:24 صباحا
المضبوطات, (منطقة طبرق العسكرية)

أحبطت كتيبة 104 التابعة لمنطقة طبرق العسكرية، بإمرة عقيد عبدالسلام يونس، عملية تهريب كمية من الذهب على بوابة عين الغزالة غرب طبرق، التي تتمركز بها الكتيبة، بقيمة مليون دينار.

وقالت الكتيبة، في بيان اليوم، إنه أثناء عبور سيارة نوع شفر لسيتي اللون أبيض، تم استيقافها، وكان بها شخصان ومن خلال استجوابهما على البوابة، حدثت عملية مقاومة وارتباك كان واضحا عليهما، وأثناء عملية التفتيش عثر على أربع علب نوع «حفظات»، كانت مليئة بالذهب.

وأضافت الكتيبة، أنه بعد التأكد منها تم حجز المركبة وكمية الذهب وبندقيتي صيد نوع توماتك ومسدسين، وبعد اتخاذ الإجراءات الأولية والتحقيق، اعترف المتهمان بأنهما كانا ذاهبين إلى إحدى المدن القريبة لغرض بيع المضبوطات، التي تبين بأنها جزء من باقي الذهب المفقود، وكان مخبأ في إحدى المزارع بضواحي المدينة وبقيمة مليون دينار ليبي، لإحدى عائلات تجار الذهب بمدينة طبرق.

ووفق البيان، تم التحقيق في القضية بمقر الكتيبة 104 بحضور آمر الكتيبة، والضباط والجنود الذين أحبطوا العملية بحضور المتهمين وأصحاب الذهب المهرب، وبعد التأكد من صحة كل المعلومات أحيلت القضية لإحدى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات.

المضبوطات, (منطقة طبرق العسكرية)
المضبوطات, (منطقة طبرق العسكرية)
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