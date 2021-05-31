اجتماع في زوارة لبحث الوضع في المدينة بعد الإفراج عن مدير الأمن عماد عبزة

جانب من الاجتماع الأمني في زوارة بعد الإفراج عن مدير الأمن عماد عبزة. (البلدية)

تناول اجتماع لبلدية زوارة الوضع في المدينة، خاصة ما يتعلق بضبط الأمن ومكافحة الجريمة، وذلك بعد الإفراج عن مدير مديرية الأمن العميد عماد مسعود عبزة.



واستقبل عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي وعضو المجلس البلدي أنور أبوالشواشي، الأحد، مدير أمن زوارة العميد عماد عبزة الذي تقدم بـ«الشكر والتقدير للمساعي والمجهودات التي قامت بها بلدية زوارة للإفراج عنه وتطبيق قرار الإفراج الصادر بحقه من النائب العام»، وفق بيان للبلدية.



وشدد حاضرو الاجتماع على أهمية «العمل والتعاون المشترك في مايخص الملف الأمني وضبظ الأمن ومكافحة الجريمة داخل بلدية زوارة الكبرى».



وكان عميد البلدية قد طالب خلال لقاءه بوكلاء وزارة الداخلية الأسبوع الماضي بضرورة تفعيل قرار الإفراج الصادر في حق مدير مديرية أمن زوارة «ليساهم ذلك في حلحلة كافة التحديات التي تواجه وتعيق عمل المديرية في تنفيذ مهامها في ضبظ أمن الوطن والمواطن».