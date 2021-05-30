«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل بين الخليج وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 12:01 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، مساء اليوم الأحد، على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأوضحت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم، أن البحر سيكون خفيف الموج والرؤية جيدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
السماء صافية إلى قليلة السحب، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
الرياح شمالية شرقية بوجه عام، وتكون متغيرة الاتجاه غدا على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
ومن المتوقع أن تكون درجة حرارة سطح البحر من 18 إلى 20 درجة مئوية.
الرؤية جيدة إلى متوسطة، مساء اليوم، وفى الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، مع احتمالية ظهور شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
السماء صافية إلى قليلة السحب، والبحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل الخليج.
الرياح شمالية غربية إلى بحرية، وتكون شمالية شرقية اليوم، على ساحل بنغازي والجبل الأخضر وغربية غدا على ساحل شحات، وتتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر يصل اليوم إلى 1.75 متر على ساحل الخليج.
درجة حرارة سطح البحر (18-21) درجة مئوية، والرؤية جيدة وتكون متوسطة، مساء اليوم، على ساحل درنة، لاحتمالية ظهور الشبورة المائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترتيبات أميركية قبل استئناف العمل من ليبيا تجنبا لتكرار سيناريو هجوم بنغازي
ليبيا
زيارة المشيشي تفتح أبوابا واسعة للشراكة التجارية بين ليبيا وتونس
ليبيا
تشيلسي يتوج بلقب دوري الأبطال الثاني بفوزه على مانشستر سيتي بهدف
رياضة عالمية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (1 من 2)
فيديو
محللون لـ«فرانس برس»: السياسة هي الحل في ليبيا.. وتحذير من نسف خارطة الطريق
ليبيا
«بيلينغكات»: جنود أميركيون يكشفون أسرارا نووية
دولى
عقوبات مغلظة بالغرامات المالية والإيقافات في الدوري الليبي
رياضة محلية
بعد انفراجة نسبية لـ«الميزانية والسيادية».. القاعدة الدستورية «لغم جديد»
ليبيا
المسماري: الاستعراض العسكري لا يستهدف أحدا
ليبيا
كأس السوبر.. «النصر» يبحث عن اللقب الأول ضد «الاتحاد» في ثالث نهائي بينهما
رياضة محلية
مدير «الصحة العالمية» في أوروبا «قلق» حيال ظهور نسخ «كورونا» المتحورة «الأشد ...
دولى
12 حزبا وتكتلا تطالب البعثة الأممية بـ«قطع الطريق» أمام «محاولة عرقلة» الاستحقاق...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 نصائح ضرورية قبل أن تتحرك بسيارتك