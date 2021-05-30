«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل بين الخليج وبنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، مساء اليوم الأحد، على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأوضحت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم، أن البحر سيكون خفيف الموج والرؤية جيدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

السماء صافية إلى قليلة السحب، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

الرياح شمالية شرقية بوجه عام، وتكون متغيرة الاتجاه غدا على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

ومن المتوقع أن تكون درجة حرارة سطح البحر من 18 إلى 20 درجة مئوية.

الرؤية جيدة إلى متوسطة، مساء اليوم، وفى الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، مع احتمالية ظهور شبورة مائية.