السفير الألماني وصالح يؤكدان الحاجة إلى «اتفاق في الوقت المناسب» على القاعدة الدستورية للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 09:02 صباحا
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والسفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا, 29 مايو 2021. (حساب السفير الألماني على تويتر)

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، إنه اتفق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على الحاجة إلى «اتفاق في الوقت المناسب» على القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية في ديسمبر.

وقال السفير الألماني في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، السبت، إنه جمعه مع صالح «لقاء ودي وبناء»، قائلا «شكراً لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح على اللقاء الودي والبناء في القبة».

وتابع «لقد اتفقنا على الحاجة إلى إتفاق في الوقت المناسب على القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية في ديسمبر»، مؤكدا على «مسؤولية المؤسسات ذات الصلة للعمل نيابة عن جميع الليبيين».

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