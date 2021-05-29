منظمة الصحة تمد الجنوب بـ11 فريقا طبيا

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 29 مايو 2021, 09:31 مساء
منظمة الصحة تمد الجنوب بـ11 فريقا طبيا، 29 مايو 2021. (رمضان كرنفودة)

وفرت منظمة الصحة العالمية 11 فريقا طبيا  موزعين على 11 بلدية بالمنطقة الجنوبية، عشرة منها تتضمن الخدمات الأساسية من نساء وولادة وأطفال وباطنة، على ما أعلنت، اليوم السبت، مندوبة المنظمة في الجنوب راضياء الجداوي.

وقالت الجداوي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الفرق تم تعيينها بعقود تستمر لمدة ستة أشهر، وتم توزيعها على بلديات الشويرف، وبراك، والقرضة، والبوانيس، وغات، والغريفة، والشرقية، والقطرون، ومرزق، إضافة إلى تعيين فريق طبي مكون من طبيب للغدد الصماء للكبار والغدد الصماء للصغار فى مركز علاج السكري بسبها.

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وجاء ذلك بعد ملاحطة المنظمة من خلال الاستبيانات والتقارير الميدانية وجود نقص فى تقديم الخدمات الأساسية خلال جائحة فيروس «كورونا»، وتوجه كل الخدمات لمكافخة الفيروس، في وقت لم يتحصل بعض أصحاب الأمراض المزمنة على فرصة لتقلي الخدمة الطبية، وفق الجداوي.

إلى ذلك، كشف مدير الشؤون الإدارية والمالية بمركز علاج السكري والغدد الصماء بسبها لـ«بوابة الوسط»، معاناة المركز من نقص الكوادر الطبية التخصصية فى علاج داء السكري مثل سكري الحوامل والأطفال، إلى جانب القدم السكري، مشيرا إلى أن توفير منظمة الصحة العالمية طبيبين اثنين لعلاج داء السكري يسهم فى حلحلة الأزمة.

منظمة الصحة تمد الجنوب بـ11 فريقا طبيا، 29 مايو 2021. (رمضان كرنفودة)
منظمة الصحة تمد الجنوب بـ11 فريقا طبيا، 29 مايو 2021. (رمضان كرنفودة)
منظمة الصحة تمد الجنوب بـ11 فريقا طبيا، 29 مايو 2021. (رمضان كرنفودة)
منظمة الصحة تمد الجنوب بـ11 فريقا طبيا، 29 مايو 2021. (رمضان كرنفودة)
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