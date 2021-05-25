منظمة الصحة: أكثر من مليون فحص «كورونا» في ليبيا منذ بداية الوباء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 04:28 مساء
جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تستخدم في تطعيم مواطني أجدابيا، 24 أبريل 2021. (اللجنة الاستشارية الطبية أجدابيا)

تمكنت مصالح الصحة في ليبيا من إجراء أكثر من مليون اختبار للكشف عن «كوفيد-19» منذ بدء تفشي الوباء، مع انخفاض في عدد الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الأخيرة، حسب منظمة الصحة العالمية.

وكشفت المنظمة العالمية، في تقريرها الأسبوعي الأخير حول الوضع الوبائي في ليبيا الصادر اليوم الثلاثاء، انخفاضا يقدر بنحو 18% في نسبة الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، مقارنة بالأسبوع السابق، مع انخفاض بنسبة 16% في المنطقة الغربية، و37% في المنطقة الشرقية، و2% في المنطقة الجنوبية.

ووفقا للمنظمة، فقد انخفض العدد الإجمالي للحالات الجديدة المبلغ عنها بنسبة 21% مقارنة بالأسبوع 19، مع انخفاض بنسبة 25% في الغرب، وزيادة بنسبة 2% في الشرق، وزيادة بنسبة 40% في الجنوب، على الرغم أن الفحوصات تشير إلى انخفاض في جميع المناطق الثلاث.

- النجار: الوضع الوبائي مستقر ويتجه نحو «مناعة القطيع»

وأوضحت المنظمة أنه لم يكن هناك نقص في الفحوصات المخبرية أو الكواشف من أي مختبرات لفيروس «كورونا» في ليبيا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات من مضاعفات الفيروس انخفض إلى 20% في الأسبوع العشرين من الوضع الوبائي، مقارنة بالأسبوع السابق.


ووصف، اليوم الثلاثاء، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، الوضع الوبائي في عموم ليبيا بـ«المستقر»، ويسير في اتجاه «مناعة القطيع»، لافتا إلى أن مراكز العزل المخصصة لحالات الإصابة بالفيروس تعمل بـ«أريحية».

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