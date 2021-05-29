نائب الرئيس التركي يستقبل اللافي في إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 01:05 صباحا
لقاء نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في إسطنبول، 28 مايو 2021، (الإنترنت)

استقبل نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في قصر دولماباهجة بمدينة إسطنبول، مساء أمس الجمعة.

وتناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في المجالات الاقتصادية، والصحية، حيث جدد أقطاي دعم بلاده لليبيا، واستعدادها لتقديم كامل خبراتها في مختلف المجالات للشعب الليبي.

اقرأ أيضا: اللافي من أنقرة: ليبيا تحتاج إلى إعادة تقييم علاقاتها الدولية

كما أشار اللافي إلى استمرار المجلس الرئاسي في تنفيذ التزامه بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، ودخوله لمرحلة جديدة من العمل وهو تحقيق المصالحة الشاملة، من خلال تأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، مضيفا أن «الرئاسي» سيبدأ تنظيم جلسات حوارية حول مشروع المصالحة، ستجمع عددا من الخبراء، والنشطاء، والأكادميين من مختلف المدن الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كأس السوبر.. «النصر» يبحث عن اللقب الأول ضد «الاتحاد» في ثالث نهائي بينهما
رياضة محلية
مدير «الصحة العالمية» في أوروبا «قلق» حيال ظهور نسخ «كورونا» المتحورة «الأشد ...
دولى
«الرئاسي» يحذر من «التصرفات الأحادية» بما فيها الاستعراضات العسكرية
ليبيا
«بنتاغون» يخطط لإجلاء المترجمين الأفغان وسط «تقدم طفيف» في الانسحاب من أفغانستان
دولى
جريدة «الوسط»: كيف ينتخب الليبيون الرئيس وما صلاحياته؟
ليبيا
ألمانيا تعترف بارتكاب «إبادة جماعية» في ناميبيا خلال الاستعمار
دولى
المالية تعلن توحيد منظومة المرتبات وإرجاع نسبة 20% المخصومة لـ446 ألف موظف
ليبيا
الدبيبة يتعهد بتضمين زيادة رواتب العاملين بقطاع التعليم في الميزانية العامة
ليبيا
نص كلمة كوبيش في ختام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار مقابل الدينار (20- 27 مايو 2021)
ليبيا
لاعبو ريال مدريد يودعون زين الدين زيدان بعد رحيله
رياضة عالمية
أبوبكر سعيد يكشف تفاصيل جلسة الثلاثاء لـ«النواب» بشأن الميزانية واجتماعهم مع ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الشؤون الاجتماعية» توضح كيفية تحديث البيانات المصرفية لمنحة الزوجة والأولاد (رابط)