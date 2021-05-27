اللافي من أنقرة: ليبيا تحتاج إلى إعادة تقييم علاقاتها الدولية

اللافي يشارك في ندوة عن سياسة اللاعبين الخارجيين تجاه ليبيا في أنقرة، 27 مايو 2021. (الإنترنت)

شارك نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الخميس، في ندوة نظمها مركز الدراسات السياسة والاقتصادية والاجتماعية، بالعاصمة التركية أنقرة، تحت شعار «نحو فهم أعمق لسياسات اللاعبين الخارجيين تجاه ليبيا».

وخلال الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء، أكد اللافي «حاجة ليبيا اليوم أكثر من أي وقت سابق، إلى إعادة تقييم علاقاتها الدولية»، و«إعادة توجيه بوصلة مصالحها، وفق فهم حقيقي وعلمي لما حصل خلال العقد الماضي».

وقال اللافي في بيان إن مخرجات أي عمل علمي أكاديمي، «سيكون لها الأثر الإيجابي على بيئة البحث»، موضحا أن سياسات اللاعبين الدوليين تجاه ليبيا، «ما زالت تستعصي على فهم كثيرين، حيث تقلبها دوائر السياسة والإعلام، المتحكمة في الرأي العام العالمي كيفما شاءت، وعلى الجانب الذي يحقق مصالحها».

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وأضاف: «ما حدث في ليبيا، عقب ثورة السابع عشر من فبراير، ما كان ليحصل لولا الأطراف الخارجية، وهنا لا نساوي أبدًا بين من دعم كفاح شعبنا، لأجل أن يتوج نضاله بتأسيس الدولة المدنية التي طالما حلم بها، وبين من أراد له العودة للقيود والقمع، والتهميش والتخلف الاقتصادي، والاجتماعي».

وشدد اللافي على «الحاجة الملحة» للبحث العلمي لدراسة الظواهر والتغيرات السياسية، باعتباره يمكن أصحاب القرار السياسي في رسم السياسات واتخاذ القرارات الصحيحة.

وندوة «نحو فهم أعمق لسياسات اللاعبين الخارجيين تجاه ليبيا» انطلقت اليوم بالعاصمة التركية أنقرة، تحت إشراف مؤسسة «SETA» والمجلس الأعلى للدولة وعدد من الخبراء والبحاث.

اللافي يشارك في ندوة عن سياسة اللاعبيين الخارجيين تجاه ليبيا في أنقرة، 27 مايو 2021. (الإنترنت)

اللافي يشارك في ندوة عن سياسة اللاعبيين الخارجيين تجاه ليبيا في أنقرة، 27 مايو 2021. (الإنترنت)