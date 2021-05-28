رئيس نيجيريا لـ«المنفي»: استقرار ليبيا أو عدمه له تداعيات على دول المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 09:31 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع نظيره النيجيري محمد بخاري خلال لقاء، 26 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس نيجيريا محمد بخاري، أن استقرار ليبيا أو عدم استقرارها، له تداعيات على دول منطقة حوض بحيرة تشاد، بما في ذلك بلاده.

وجاءت تصريحات بخاري على هامش لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في العاصمة أبوجا، مشددا على أولوية الأمن في استقرار الدول.

وقال للمنفي «ما لم يتم تأمين بلد او مؤسسة، فلا توجد طريقة يمكنك من خلالها إدارتها بكفاءة»، حسب الرئاسة النيجيرية في بيان لها أمس الأربعاء.

المنفي وبخاري يتبادلان وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية

وأضاف الرئيس النيجيري أن «جمهوريتي تشاد والنيجر لديهما حدود واسعة مع ليبيا، وهما جيراننا المباشران، وكل ما يؤثر عليهما يؤثر علينا، إذ إن الاستقرار أو عدم الاستقرار في ليبيا سيؤثر علينا بشكل مباشر».

وأعرب عن ترحيبه بحضور المنفي شخصيا، قمة لجنة حوض بحيرة تشاد المنعقدة في أبوجا يوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع في تشاد وانعكاساته على الأمن في دول الجوار.

وكان رئيس المجلس الرئاسي شدد يوم الثلاثاء الماضي، على ضرورة تنفيذ اتفاق التعاون الأمني مع تشاد والسودان والنيجر، لتأمين الحدود الجنوبية لليبيا.

واستعرض المنفي «الوضع في تشاد وما خلفه مقتل الرئيس التشادي (إدريس ديبي) على أمن المنطقة» وفق المجلس الرئاسي في بيان له.

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