المنفي وبخاري يتبادلان وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع نظيره النيجيري محمد بخاري خلال لقاء، 26 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)

تبادل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع نظيره النيجيري محمد بخاري وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية، وذلك خلال استقبال بخاري المنفي بالقصر الرئاسي.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي «جرى خلال اللقاء تناول العلاقة التاريخية بين البلدين والتأكيد على تعزيزها، والتطرق إلى المصالح المشتركة ومجالات التعاون الثنائية وآليات تفعيلها. كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية».

وفي وقت سابق، التقى المنفي، الرئيس النيجري محمد بازوم، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد ديبي، على هامش القمة الاستثنائية لرؤساء وحكومات دول حوض تشاد. وبحث اللقاء تعزيز مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

والإثنين، وصل المنفي إلى العاصمة النيجرية أبوجا للمشاركة في أعمال القمة الاستثنائية لدول حوض بحيرة تشاد، المقرر انطلاق فعالياتها الثلاثاء. وتأتي مشاركة المنفي في القمة التي ناقشت تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في تشاد، تلبية للدعوة الموجهة من الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع نظيره النيجيري محمد بخاري خلال لقاء، 26 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع نظيره النيجيري محمد بخاري خلال لقاء، 26 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)