المنفي يلتقي رئيس النيجر وديبي على هامش قمة دول حوض تشاد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 26 مايو 2021, 02:16 صباحا
المنفي، مع الرئيس النيجري محمد بازوم، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد ديبي, 25 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالرئيس النيجري محمد بازوم، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد ديبي، على هامش القمة الاستثنائية لرؤساء وحكومات دول حوض تشاد.

وتناول الاجتماع العلاقة الثنائية والمصالح المشتركة بين الدول الثلاث، والتأكيد على تكثيف الجهود للتعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وأكد البيان أن اللقاء بحث تعزيز مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

المنفي يصل إلى أبوجا للمشاركة في القمة الاستثنائية لحوض بحيرة تشاد

والإثنين، وصل المنفي، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا للمشاركة في أعمال القمة الاستثنائية لدول حوض بحيرة تشاد المقرر انطلاق فعالياتها غدا الثلاثاء.

وتأتي مشاركة المنفي في القمة التي ناقشت تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في تشاد، تلبية للدعوة الموجهة من الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي.  

المنفي، مع الرئيس النيجري محمد بازوم، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد ديبي, 25 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)
المنفي، مع الرئيس النيجري محمد بازوم، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد ديبي, 25 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)
المنفي، مع الرئيس النيجري محمد بازوم، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد ديبي, 25 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)
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