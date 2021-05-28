«الأرصاد»: درجات الحرارة معتدلة نسبيا على أغلب المناطق الساحلية

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة معتدلة نسبيا، اليوم الجمعة، على أغلب المناطق الساحلية، ومرتفعة على بقية مناطق ليبيا.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، بينما تكون جنوبية شرقية فجنوبية غربية على الدواخل تتحول تدريجيا، غدا، إلى شمالية شرقية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، و36 و42 درجة على الدواخل، وتسجل انخفاضا تدريجيا بداية من يوم الغد ويكون ملحوظا يوم الأحد على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:

- الطقس: السماء صافية إلى ظهور سحب متفرقة.

- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و40 درجة على الدواخل، وتسجل ارتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق، وتنخفض تدريجيا بداية من يوم الأحد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

-الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

- الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الأحد على الحمادة والجفرة.