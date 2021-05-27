نورلاند: أميركا ملتزمة بمساعدة ليبيا على التعافي من «كورونا»

شعار سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا. (صفحة السفارة على فيسبوك)

أكد المبعوث الأميركي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، التزام الولايات المتحدة بمساعدة ليبيا على التعافي من جائحة «كورونا المستجد»، عبر مساهمات الشركات الأميركية في قطاع الرعاية الصحية، ومساهمات الولايات المتحدة في مبادرة «كوفاكس».

جاء ذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة افتراضي، استضافته، الأربعاء، سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، وغرفة التجارة الأميركية في طرابلس، وجمع وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، وأربع شركات رعاية صحية أميركية، وفق بيان صادر عن السفارة الأميركية.

وسبق أن أكد نورلاند لوزير الصحة في اجتماع افتراضي عقد في السادس من مايو الجاري، دعم بلاده للقطاع الصحي في ليبيا؛ واستعداد الشركات الأميركية للتعاون في القطاع الصحي خاصة فيما يخص توفير اللقاح ضد فيروس «كورونا المستجد».