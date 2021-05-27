تاج الدين الرزاقي: عدم الذهاب إلى الانتخابات مأزق كبير يهدد كيان الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 10:33 صباحا
عضو ملتقى الحوار السياسي تاج الدين الرزاقي، 27 مايو 2021، (صورة من بث مباشر)

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، تاج الدين الرزاقي، إن أعضاء الملتقى ملتزمون بخارطة طريق بتوافق دون اعتراض على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بتاريخ 24 ديسمبر، لذلك ليس هناك مجال لفتح مجال لنقاش مشروع آخر، مؤكدا أن طرح الاستفتاء على الدستور هو تمديد لأجسام قائمة الآن، وعقب: «عدم الذهاب إلى الانتخابات مأزق كبير يهدد كيان الدولة وسلامة أراضيها».

وعقب: «الخوف من عودة الديكتاتورية عبر الانتخابات أمر يمكن مناقشته والنظر في إعطاء الضمانات»، حسب كلمته أمام الملتقى، اليوم الخميس.

وتابع: «نحن اتفقنا على حكومة وهي تعهدت على الالتزام بخارطة طريق فلماذا لا تريد الالتزام الآن؟ رفض الانتخابات الآن سيذهب بنا إلى المجهول»، مكملا: «من يرفض الانتخابات المباشرة لا يحق له وضع شروط لاستبعاد فئة بعينها، ولكن من الممكن مناقشة مخاوفكم في ما يخص عودة الديكتاتورية، وإذا لن نصل إلى قاعدة دستورية حتى الثاني من يوليو، فسنواجه صيفا ساخنا ومصيرا لا تحمد عقباه».

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