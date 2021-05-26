كوبيش يثني على جهود وزارة الداخلية واستعداداتها لتأمين الانتخابات

وزير الداخلية مصافحا المبعوث الأممي لدى وصوله بمكتبه في مقر الوزارة بطرابلس. (وزارة الداخلية)

أثنى المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، على جهود الوزارة واستعداداتها المكثفة هذه الفترة من أجل تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم. كما أبدى ترحيبه بمؤسسات الوزارة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد مازن، للمبعوث الأممي، في مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن كوبيش أثني أيضا على مجهودات الوزارة وما قامت به أجهزتها المختصة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

- المشري يعرض على كوبيش مقترحا جديدا لمعالجة مسألة القاعدة الدستورية للانتخابات

- الكوني يبحث مع كوبيش إيجاد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في موعدها

- كوبيش يدعو جميع الأطراف إلى ضرورة قبول نتائج الانتخابات

وأوضحت أن مازن وكوبيش ناقشا خلال اللقاء ضرورة معالجة عدة جوانب هامة ترتبط بالمهاجرين غير الشرعيين ومن بينها الإسراع في اتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن ترحيلهم لبلدانهم والتنسيق مع حكوماتهم في ذلك، ومتابعة ما تم انجازه خلال الفترات الماضية في هذا الشأن.

والتقى المبعوث الأممي في طرابلس، أمس الثلاثاء، كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، حيث تركزت مباحثاته في العاصمة على حشد الدعم للانتخابات المقبلة.

وافتتح كوبيش ظهر اليوم اجتماع ملتقى الحوار السياسي الافتراضي بكلمة شدد فيها على ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بذلك والقبول بنتائجها.

لقاء وزير الداخلية مع المبعوث الأممي والوفد المرافق له. (وزارة الداخلية)

لقاء وزير الداخلية مع المبعوث الأممي والوفد المرافق له. (وزارة الداخلية)