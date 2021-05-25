الكوني يبحث مع كوبيش إيجاد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 09:08 مساء
الكوني, مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش, 25 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة، موسى الكوني، ظهر اليوم الثلاثاء بطرابلس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، ملف الانتخابات المنتظرة في 24 ديسمبر المقبل، وإيجاد قاعدة دستورية لإجرائها في الموعد المحدد.

وتناول الاجتماع بحث آخر التطورات المتعلقة بملتقى الحوار السياسي الليبي وملف الانتخابات المنتظرة وإيجاد قاعدة دستورية لإجرائها في الموعد المحدد، والمضي قدما في برنامج المصالحة الوطنية، «كطريقٍ لتعزيز السلم الأهلي والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد»، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وأكد الكوني التزام المجلس الرئاسي بالعمل لأجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، في إطار زمني محدد ووفق المسارات الضامنة لنجاح هذه المهمة، والعمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي القادم في موعده المقرر، داعيا ملتقى الحوار السياسي للاتفاق على قاعدة دستورية تضمن تنظيم انتخابات حرة ومباشرة من الشعب.

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من جهته أكد  المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا أهمية التركيز على إجراء الانتخابات، ومواصلة العمل على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، مبديا ارتياحه للتجهيزات التي قامت بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رغم عدم توفر الإطار التشريعي لها حتى الآن.

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