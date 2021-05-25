المجلس الرئاسي يناقش مع رئيس ديوان المحاسبة ملف الكهرباء وتحسين أداء مؤسسات الدولة

موسى الكوني، وعبد الله اللافي، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، 25 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)

ناقش رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة موسى الكوني، بحضور نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، عددا من الملفات الخاصة بالشأن العام، وفي مقدمتها ملف الكهرباء، وتحسين أداء مختلف مؤسسات الدولة وفق معايير الشفافية.

وأكد اللافي أهمية عمل الديوان من أجل المساعدة في وضع آليات لحلحلة العراقيل التي تواجه تطوير شبكة الكهرباء في كامل أرجاء البلاد، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وشدد ممثلا المجلس الرئاسي خلال الاجتماع، على دعم الأجهزة الرقابية، للقيام بدورها في كل ما يختص بمتابعة الملفات المتعلقة بالمال العام، وتعزيز الشفافية في مؤسسات القطاع العام.