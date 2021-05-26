الدبيبة يتفقد المرافق العامة بالخمس ويعد بتوفير الإمكانات اللازمة لحلحلة المختنقات بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 10:31 مساء
جولة الدبيبة في ميناء الخمس، الأربعاء 26 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، رفقة عدد من الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المرافق له، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من المرافق العامة بالخمس، وأعد بتوفير الإمكانات اللازمة لحلحلة المختنقات في المدينة.

وشملت جولة الدبيبة ميناء الخمس البحري والمجمع الصحي بالمدينة ومدرسة الشروق للتعليم الأساسي.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الدبيبة اطلع خلال زيارته لميناء الخمس على المشاكل التي يواجهها والاحتياجات الواجب توافرها لمتابعة سير عمله.

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وأوضح الدبيبة أن الهدف من زيارة مدينة الخمس هو تفقد أهم مرافقها العامة، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية «ستسعى لحل المشاكل التي يعانيها الميناء باعتباره مرفقا حيويا، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة له».

كما وجه الدبيبة خلال اطلاعه على المجمع الصحي بالمدينة، الذي يخضع لأعمال الصيانة حاليًا، بالإسراع في تجهيزه في أقرب وقت ممكن، وأكد خلال زيارته لمدرسة «الشروق» للتعليم الأساسي، للوقوف على احتياجاتها، ضرورة حل كل مشاكل المرافق التعليمية التي تعد من أهم عناصر بناء الوطن والمواطن.

جولة الدبيبة بمدرسة الشروق للتعليم الأساسي في الخمس، الأربعاء 26 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
جولة الدبيبة بالمرافق العامة في الخمس، الأربعاء 26 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
جولة الدبيبة بالمرافق العامة في الخمس، الأربعاء 26 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
جولة الدبيبة بالمرافق العامة في الخمس، الأربعاء 26 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
جولة الدبيبة بالمرافق العامة في الخمس، الأربعاء 26 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
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