الدبيبة يحضر انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لنقابة المحامين في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 10:00 مساء
الدبيبة وعدد من الوزراء خلال مشاركتهم في افتتاح المؤتمر الأول لنقابة المحامين في الخمس. (وزارة العدل)

حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لنقابة المحامين في مدينة الخمس، الذي يقام تحت شعار «ليبيا شرق، غرب وجنوب (المحاماة تجمع الجميع)»، بحسب وزارة العدل.

كما حضر افتتاح المؤتمر الأول لنقابة المحامين في مدينة الخمس، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والنائب العام المستشار الصديق الصور، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف وأعضاء المجلس البلدي الخمس.

وافتتحت فعاليات المؤتمر بكلمة لوزيرة العدل، المستشارة حليمة عبدالرحمن، بكلمة أثنت فيها على جهود نقابة المحامين لتنظيمهم هذا المؤتمر الذي وصفته بـ«المهم»، ويركز على دور المصالحة الوطنية في هذه المرحلة.

وقالت الوزيرة في كلمتها «إننا نعول على المحامين في لعب دور رئيسي في تقريب وجهات النظر وتعزيز اللحمة الوطنية سعيا لتحقيق المصالحة الوطنية التي هي أساس الاستقرار والبناء، فضلا عن دورهم في إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات التي تصون الحقوق والحريات».

وأشارت وزارة العدل إلى أن المستشارة حليمة عبدالرحمن رافقت رئيس الحكومة والوزراء في جولتهم بالمدينة التي شملت ميناء الخمس البحري وعددا من المرافق والمنشآت بالمدينة.

الدبيبة وعدد من الوزراء خلال مشاركتهم في افتتاح المؤتمر الأول لنقابة المحامين في الخمس. (وزارة العدل)
افتتاح المؤتمر الأول لنقابة المحامين في الخمس. (وزارة العدل)
افتتاح المؤتمر الأول لنقابة المحامين في الخمس. (وزارة العدل)
جولة الدبيبة في مدينة الخمس. (وزارة العدل)
جولة الدبيبة في مدينة الخمس. (وزارة العدل)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأهلي بنغازي» يصعد للمركز الثالث في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز
رياضة محلية
رصد السلالة المتحورة الهندية لـ«كورونا» في 53 إقليما على الأقل
دولى
بعد استئناف نشاطها.. «غازبروم» الروسية تتوقع ارتفاع إنتاجها في ليبيا إلى 62 ألف ...
ليبيا
مهلهل رئيسا للاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال.. والشلي أمينا عاما
رياضة محلية
السودان: إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة مطلع مايو
دولى
وزير الخارجية الأميركي: «حل الدولتين» هو «السبيل الوحيد» لحل القضية الفلسطينية
دولى
السماح بحضور الجماهير نهائي أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي
رياضة عالمية
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
النجار: الوضع الوبائي مستقر ويتجه نحو «مناعة القطيع»
ليبيا
«غولدمان ساكس»: نتوقع صعود أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل
اقتصاد
المبعوث الأميركي: لا بد من اختفاء دور المقاتلين الأجانب.. ودعم الاقتصاد الليبي ...
ليبيا
بعد رحيله عن السيتي.. 4 أندية تنافس برشلونة على ضم أغويرو
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الشؤون الاجتماعية» توضح كيفية تحديث البيانات المصرفية لمنحة الزوجة والأولاد (رابط)