«المركزي»: شحنة سيولة نقدية تصل إلى سبها.. وآلية توزيع جديدة برا وجوا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 07:51 مساء
محافظ المركزي الصديق الكبير خلال اجتماع مع الإدارات ذات العلاقة بملف السيولة في المصرف، 26 مايو 2021. (المصرف المركزي)

أعلن المصرف المركزي وصول شحنة سيولة نقدية، اليوم الأربعاء، إلى مدينة سبها، مشيرا إلى أن شحنات أخرى ستصل تباعا، فيما يجرى العمل على نقل شحنات سيولة لمدينتي غات وأوباري وغيرهما من المناطق.

وذكر بيان «المركزي»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير عقد بمكتبه اجتماعا مع الإدارات ذات العلاقة بمصرف ليبيا المركزي لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ولكافة مناطق ليبيا.

اقرأ أيضا: أبوجناح يبحث مع الكبير خطة «المركزي» لإيصال السيولة للمنطقة الجنوبية

ونوه البيان إلى «الاتفاق على آلية عمل خلال الأسابيع المقبل تضمن نقل السيولة لأقسام الإصدار بمدينة سبها وغريان، والتنسيق مع المصارف لنقل شحنات سيولة برا وجوا لكافة مناطق ليبيا»، داعيا «إدارات المصارف للتواصل مع إدارة الإصدار بالمصرف المركزي وطلب احتياجاتها كاملة من السيولة، ويؤكد المصرف توافر مخزون كافٍ يغطي احتياجات المصارف طيلة الأشهر المقبلة».

وفي الثالث من مايو ناقش نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، مع محافظ المصرف المركزي خطة توفير وإيصال السيولة للمنطقة الجنوبية. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو .. «الأهلي بنغازي» يصعد للمركز الثالث في المجموعة الأولى بالدوري ...
رياضة محلية
رصد السلالة المتحورة الهندية لـ«كورونا» في 53 إقليما على الأقل
دولى
بعد استئناف نشاطها.. «غازبروم» الروسية تتوقع ارتفاع إنتاجها في ليبيا إلى 62 ألف ...
ليبيا
مهلهل رئيسا للاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال.. والشلي أمينا عاما
رياضة محلية
السودان: إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة مطلع مايو
دولى
وزير الخارجية الأميركي: «حل الدولتين» هو «السبيل الوحيد» لحل القضية الفلسطينية
دولى
السماح بحضور الجماهير نهائي أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي
رياضة عالمية
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
النجار: الوضع الوبائي مستقر ويتجه نحو «مناعة القطيع»
ليبيا
«غولدمان ساكس»: نتوقع صعود أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل
اقتصاد
المبعوث الأميركي: لا بد من اختفاء دور المقاتلين الأجانب.. ودعم الاقتصاد الليبي ...
ليبيا
بعد رحيله عن السيتي.. 4 أندية تنافس برشلونة على ضم أغويرو
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سماء ليبيا تشهد أقرب «بدر عملاق» الأربعاء