«المركزي»: شحنة سيولة نقدية تصل إلى سبها.. وآلية توزيع جديدة برا وجوا

محافظ المركزي الصديق الكبير خلال اجتماع مع الإدارات ذات العلاقة بملف السيولة في المصرف، 26 مايو 2021. (المصرف المركزي)

أعلن المصرف المركزي وصول شحنة سيولة نقدية، اليوم الأربعاء، إلى مدينة سبها، مشيرا إلى أن شحنات أخرى ستصل تباعا، فيما يجرى العمل على نقل شحنات سيولة لمدينتي غات وأوباري وغيرهما من المناطق.

وذكر بيان «المركزي»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير عقد بمكتبه اجتماعا مع الإدارات ذات العلاقة بمصرف ليبيا المركزي لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ولكافة مناطق ليبيا.

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ونوه البيان إلى «الاتفاق على آلية عمل خلال الأسابيع المقبل تضمن نقل السيولة لأقسام الإصدار بمدينة سبها وغريان، والتنسيق مع المصارف لنقل شحنات سيولة برا وجوا لكافة مناطق ليبيا»، داعيا «إدارات المصارف للتواصل مع إدارة الإصدار بالمصرف المركزي وطلب احتياجاتها كاملة من السيولة، ويؤكد المصرف توافر مخزون كافٍ يغطي احتياجات المصارف طيلة الأشهر المقبلة».

وفي الثالث من مايو ناقش نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، مع محافظ المصرف المركزي خطة توفير وإيصال السيولة للمنطقة الجنوبية.