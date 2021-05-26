محمد الحسناوي يشدد على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 04:48 مساء
محمد الحسناوي يتحدث خلال جلسة ملتقى الحوار السياسي، 26 مايو 2021. (تليفزيون الأمم المتحدة)

دعا عضو ملتقى الحوار السياسي، محمد الحسناوي، إلى ضرورة الالتزام بتطبيق خارطة الطريق المتفق عليها، مشددا على «عدم وجود أي مبرر» لخرق هذه الخارطة ومنها الانتخاب المباشر للرئيس.

وطالب بضرورة أن يتضمن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الخطوات الواجبة حال رفضها من قبل مجلس النواب، حسب كلمته خلال كلمته عبر الاتصال المباشر أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، اليوم الأربعاء.

وبالنسبة لقضية المكونات الثقافية في ليبيا، فاقترح تخصيص «كوتة» لكل هذه المكونات في عموم ليبيا دون استثناء.

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