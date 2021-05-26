سلطنة المسماري: دون نجاح المسار العسكري لن تكون هناك انتخابات

شددت عضوة ملتقى الحوار السياسي سلطنة المسماري، على ضرورة إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية تكون «بعيدة عن الإقصاء»، داعية إلى ضرورة استكمال المسار العسكري.

وقالت خلال كلمتها عبر الاتصال المباشر أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، اليوم الأربعاء: «دون استكمال ونجاح المسار العسكري لن تكون هناك انتخابات»، وحضت على ضرورة البدء في مسار المصالحة الوطنية لإنجاح المسار السياسي.

ورأت أن ما وصفته بـ«القيادة الجماعية» هي ما أوصلت البلاد إلى هذا الحال، داعية إلى انتخاب رئيس مباشرة من الشعب.