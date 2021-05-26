هاجر القايد: مقترح القاعدة الدستورية المتداول إعلاميا يختلف عما اتفقنا عليه في تونس

قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي هاجر القايد، إن «ما ظهر في الإعلام الآن فيما يخص بنود القاعدة الدستورية ليس ما اتفقنا عليه في تونس».

وأضافت القايد خلال كلمتها عبر الاتصال المباشر أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، اليوم الأربعاء: «ظهرت بعض التغييرات (...) ولا أعلم هل لجنة التغييرات أسقطتها سهوا أم عمدا».

وأعلنت عديد التحفظات على مقترح القاعدة الدستورية بينها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث دعت إلى ضرورة النص على منع ترشح من «كان في تنظيم دولي هدد السلم الاجتماعي».