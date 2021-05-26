خالد الأسطى يدعو إلى وضع «آليات» للتعامل مع «معرقلي» إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 12:23 مساء
على ضوء ملتقى الحوار السياسي خالد الأسطى خلال كلمة أمام ملتقى الحوار السياسي، 26 مايو 2021. (تلفزيون الأمم المتحدة)

دعا عضو ملتقى الحوار السياسي خالد الأسطى، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة عقد جلسة مباشرة تناقش ضمانات إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، تحدد آليات للتعامل مع «معرقلي» هذا الاتجاه.

وأكد الأسطى، خلال كلمته أمام الملتقي عبر وسائل الاتصال المباشر، ضرورة استكمال المسار العسكري، محذرا من «انعكاساته السلبية» على نجاح العملية السياسية، كما حض على توحيد باقي المؤسسات التنفيذية.

كما دعا إلى ضرورة استكمال مسار المصالحة الوطنية، ووضع جدول زمني محدد لإجراء الانتخابات، وأساليب للتعامل مع «المعرقلين».

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