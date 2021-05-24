مجلس الدولة يقر قانون الاستفتاء ويطالب «مفوضية الانتخابات» بمباشرة عملية الاستفتاء

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 24 مايو 2021, 11:08 مساء
جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة. (أرشيفية: المكتب الإعلامي للمجلس)

أقر المجلس الأعلى للدولة خلال جلسته التي عقدها، اليوم الاثنين، قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أحاله مجلس النواب إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لكنه وضع شروطا للقبول بالقاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري.

وقال عضو المجلس، سعد بن شرادة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المجلس عقد جلسته اليوم برئاسة المشري ونائبيه بحضور أكثر من 75 نائب، وجرى خلالها مناقشة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور والقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة.

وأوضح بن شرادة أن المجلس الأعلى للدولة «وضع خطوط» لوفده المشارك في ملتقى الحوار السياسي الذي سيناقش القاعدة الدستورية للانتخابات أهمها أن تنص على «أن تتكون السلطة التشريعية من غرفتين» وأن يكون انتخاب رئيس الدولة بطريق غير مباشر.

- شخصيات ليبية ترفض القاعدة الدستورية: مسار الاستفتاء هو الطريق الأقصر لإنهاء المرحلة الانتقالية
- اقتراحات الإطار الدستوري: تأجيل الاستفتاء.. ورئيس الدولة إما عن طريق الشعب وإما «النواب»
- السايح ينتقد المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات

مجلس الدولة يطالب المفوضية «بمباشرة عملية الاستفتاء»
كما أكد بن شرادة أن الجلسة شهدت أيضا إقرار المجلس الأعلى للدولة لقانون الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أحاله مجلس النواب إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وطالب المفوضية بمباشرة عملية الاستفتاء.

وأقر مجلس النواب قانون الاستفتاء على مشروع الدستور وأحاله إلى المفوضية العليا للانتخابات في سبتمبر من العام 2018، إلا أن المجلس الأعلى للدولة تحفظ حينها على القانون بسبب تقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر انتخابية وضرورة حصول المشروع على الأغلبية المطلقة في كل دائرة لتمرير الدستور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلاح الجو البيلاروسي: طاقم طائرة «راين إير» قرر من تلقاء نفسه الهبوط في مينسك
دولى
السعودية تشدد الخناق على معارضي التطعيم لاستئناف السياحة وبرامج الترفيه
اقتصاد
«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم 10% من السكان ضد «كورونا» بحلول سبتمبر
دولى
يوفنتوس يرافق إنتر وميلان وأتالانتا لدوري أبطال أوروبا من رحم تعثر نابولي
رياضة عالمية
إدارة قضايا الدولة: الحصول على حكم ضد شركة «دي إس» الإماراتية للإنشاءات
ليبيا
بالصور: ليفربول ينهي المعركة لصالحه بقنص المركز الثالث وخلفه تشيلسي.. وليستر إلى...
رياضة عالمية
السعودية تقدم مقترحا لـ«فيفا» يغير شكل كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
كل ما تحتاج معرفته عن «الفطر الأسود»
طب وصحة
الحمص للتخلص من التجاعيد
أناقة وجمال
أطفال في غزة يروون لحظات الرعب: «خائفون من الموت»
عربى
«ليبيا تقلب الصفحة».. «الأزمات الدولية» ترصد أهم تحديين قبل الانتخابات
ليبيا
مسؤول مصري يوضح آليات وموعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الشؤون الاجتماعية» توضح كيفية تحديث البيانات المصرفية لمنحة الزوجة والأولاد (رابط)