المنقوش: طلبنا عودة البعثة الدبلوماسية القطرية إلى العاصمة طرابلس

وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في العاصمة طرابلس. (الإنترنت)

قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، الأحد إن الجانب الليبي «طلب من قطر عودة البعثة الدبلوماسية القطرية قريبًا لتعمل من العاصمة طرابلس».

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن «المباحثات الليبية القطرية دعت إلى تشكيل لجان مشتركة لإعادة تقييم ودراسة الاتفاقيات المشتركة ومذكرات التفاهم مع قطر».

وأشادت المنقوش بدور «قطر في تعزيز الاتفاق السياسي ومخرجاته»، وقالت «نشيد بدور دولة قطر ومواقفها في دعم الليبيين منذ العام 2011. ونشكر دولة قطر على دعمها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ودعمها الحوار السياسي».

وفي وقت سابق، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. وبحث اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.