رئيس وزراء تونس: تعاون اقتصادي مع ليبيا.. والروابط الإنسانية عميقة

المشيشي خلال مؤتمر صحفي مع الدبيبة في المؤتمر الصحفي المشترك، طرابلس، 22 مايو 2021 (أ ف ب)

أكد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، رغبة بلاده في تحفيز التعاون الاقتصادي مع ليبيا، معتبرًا أن «الزيارة تؤكد عمق الروابط التاريخية السياسية والاقتصادية، وكذلك الإنسانية التي تجمع ليبيا وتونس».



وقال المشيشي، عند وصوله إلى طرابلس، اليوم السبت، قبل لقائه الدبيبة إن «مجالاتنا الاقتصادية متكاملة والذي يمس ليبيا من الناحية الاقتصادية ينفع أيضا تونس». وتأتي الزيارة بدعوة من الدبيبة، وتضم عددا من الوزراء التونسيين ونحو 100 من أصحاب الشركات الذين «سيشاركون في منتدى اقتصادي ومالي في طرابلس»، وفق رئاسة الحكومة التونسية، حسب وكالة «فرانس برس».



وتربط تونس وليبيا علاقات اقتصادية وثيقة إضافة إلى ارتباطات عائلية بين جانبي الحدود، لكنها تضررت إثر سقوط نظام العقيد معمر القذافي العام 2011. ورغم ذلك، لا تزال تونس وجهة أساسية لليبيين للسياحة والعلاج، لا سيما لدى سكان غرب ليبيا، حسب الوكالة الفرنسية.



وأعلنت الخطوط الجوية التونسية، الإثنين الماضي، استئناف رحلاتها نحو ليبيا مع وصول طائرتين لها إلى طرابلس ومدينة بنغازي شرق البلاد، لتصير أول شركة طيران دولية تعود إلى ليبيا منذ أغسطس 2014.



وظلت ليبيا سوقا رئيسية ومتنامية للاقتصاد التونسي حتى العام 2011 قبل أن تنهار المبادلات منذ العام 2014. وصارت السلع التونسية تعاني منافسة حادة من نظيرتها التركية، لكن تونس تحاول استعادة حصة من السوق مع استتباب الهدوء في ليبيا. وازداد أخيرا تراجع المبادلات الاقتصادية بين البلدين الجارين؛ نتيجة الإغلاق المتكرر للحدود البرية لكبح تفشي فيروس كورونا.