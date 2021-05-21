مدير شركة الكهرباء يطالب عمداء بلديات الوادي بدعم مشروع الربط بين محطتي الفجيج وأوباري

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الجمعة 21 مايو 2021, 11:18 مساء
لقاء مدير شركة الكهرباء مع عمداء بلديات الوادي، 21 مايو 2021، (تصوير: رمضان كرنفودة)

دعا المدير العام للشركة العامة للكهُرباء المهندس إبراهيم الفلاح عمداء مجالس بلديات الوادي بدعم مشروع ربط محطتي أوباري الغازي والفجيج، حيث يجري تنفيذ خطوط نقل طاقة جده 220 بين المحطتين، ما سينعكس بالنفع على سكان المنطقة الجنوبة.

جاء ذلك في اجتماع بمقر ديوان المجلس البلدي أوباري، حيث أوضح الفلاح أن شركة الكهرباء تسعی إلی استكمال مراحل المشروع قبل دخول الذروة الصيفية المقبلة؛ لإمكانية التغلب علی مشكلة طرح الأحمال التی تعانی منها جميع المدن والقُری فی مختلف أنحاء البلاد.

ووجه الشكر إلی سكان مدينة أوباري والأجهزة الامنية والعسكرية، التی حافظت علی سلامة محطة أوباري بكل ممتلكاتها.

من جانبهم، طالب عمداء البلديات الفلاح بتوفير الاحتياجات من كوابل ومحولات لفروع الشركة بهذه البلديات؛ للتغلب علی الأعطال المفاجئة التی تحدث بين الفينة والأخری بالمنطقة.

وفی نهاية الاجتماع، أوضح الفلاح أن الاختبارات التشغيلية لوحدات التوليد بمحطة أوباري تسير علی ما يرام، والمتوقع الدخول بجميع الوحدات بها علی الشبكة العامة قبل شهر سبتمبر المقبل، إذا تعاونت البلديات الثلات مع الشركة فی استكمال الخط الرابط مع محطة الفجيج وفق الموعد الزمنی المتفق عليه.

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