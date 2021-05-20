الدبيبة يتفقد بني وليد رفقة عدد من الوزراء

الدبيبة خلال زيارته مدينة بني وليد، 20 مايو 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إلى بني وليد في زيارة للاطلاع على الأوضاع المعيشية في المدينة، وتفقد المرافق الخدمية للمدينة، وللاجتماع مع عدد من المسؤولين والوجهاء والشباب بها.

رافق الدبيبة وزراء الداخلية، والخارجية، والعدل، والمالية، والحكم المحلي، والنفط والغاز، والتخطيط، والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والتجارة، والمواصلات، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني، والشباب والرياضة، والإسكان والتعمير، والزراعة، والموارد المائية، والصناعة والمعادن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».