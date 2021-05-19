أبوجناح: نسعى لتوجيه مخصصات عادلة للجنوب من بند التنمية في الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 02:58 مساء
لقاء أبوجناح مع عدد من أعيان ومشائخ منطقة وادي الآجال، 19 مايو 2021، (الإنترنت)

قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المهندس رمضان أبوجناح، إنه يسعى مع ممثلي فزان في الحكومة من أجل ضمان تمثيل عادل للجنوب، وتوجيه مخصصات عادلة له من بند التنمية في الميزانية العامة.

جاء ذلك في حديثه خلال لقاء بمنطقة جرمة بوادي الآجال، اليوم الأربعاء، مع أعيان ومشائخ المنطقة.

وناقش الاجتماع المشكلات التي تعاني منها المنطقة بصفة خاصة، وفزان بصفة عامة، كما تطرق إلى إجراءات حكومة الوحدة لمعالجة تردي الخدمات الأساسية، وتأمين السيولة النقدية والوقود.

حضر الاجتماع أعضاء بمجلس النواب عن منطقة أوباري عبدالقادر حسن يحيى وإبراهيم كرنفودة، وعمداء بلديات بنت بية والغريفة وأوباري وغات ووادي البوانيس وبراك الشاطي والقرضة وأدري.

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