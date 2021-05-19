العبار: توفير الوقود لمناطق الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 01:34 صباحا
وكيل وزارة النفط والغاز الليبي رفعت العبار خلال اجتماعه مع رئيس مؤسسة النفط المكلف ورئيس شركة البريقة الثلاثاء18 مايو 2021( انترنت)

 أكد وكيل وزارة النفط والغاز الليبي، رفعت محمد العبار،  استعداد  شركة البريقة لايصال الوقود إلى المناطق الجنوبية كافة.

جاء ذلك خلال اجتماع العبار مع   رئيس مجلس إدارة  المؤسسة الوطنية للنفط المكلف العماري محمد العماري  ورئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط، الثلاثاء.

 تناول الاجتماع الترتيبات بين  مؤسسة النفط وشركة البريقة وسبل  توفير  الوقود للمناطق الجنوبية. 

أولوية لحكومة الوحدة
وقال العبار، في بيان نشرته مؤسسة النفط  على صفحتها على «فيسبوك».   أن حكومة الوحدة الوطنيةالموقتة، تولي أولوية قصوى للمناطق الجنوبية التي عانت من شح الوقود لأسباب أمنية بحتة. 

أضاف « لقد اطلعت على خطط  المؤسسة في القادم من الشهور لمواجهة عمليات التهريب وتأمين الوقود للمناطق الجنوبية  وتأكد لي انها خطط جادة وفعالة وسيتم  الإفصاح عنها في حينه». 

من جهته، عبر  رئيس مجلس الإدارة المكلف عن امتنانه لجهود وزارة النفط والغاز في تقديم الدعم  للمؤسسة الوطنية للنفط.

 وأوضح أن شركة البريقة وهي من كبرى الشركات الوطنية  المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط، عانت مرافقها ومستودعاتها من الظروف التي مرت بها البلاد في الأعوام الماضية. 

جهود شركة البريقة
واستعرض رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط خطط وبرامج الشركة لضمان إيصال الوقود إلى مستحقيه ، كما شرح منظومة عمل الشركة بدءا من المستودعات ومروا بشركات التوزيع وصولًا إلى المستهلك النهائي ، اضافة إلى  التسهيلات الخاصة بالمطارات لتزويد الطائرات بكافة الاحتياجات في المواعيد المبرمجة.

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