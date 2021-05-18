«اجتماعي ورفلة» يطلب تأجيل زيارة حكومة الوحدة الوطنية إلى بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 09:53 مساء
اجتماع المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، الثلاثاء 18 مايو 2021. (المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة)

وجه المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة رسالة إلى المجلس البلدي بني وليد طلب فيها ضرورة تأجيل الزيارة المرتقبة لحكومة الوحدة الوطنية إلى البلدية إلى حين إشعار آخر «حتى يتم الإعداد الجيد لها، وتهيئة الظروف الاجتماعية» وفق نص الرسالة التي نشرها المجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة إنه عقد اجتماعا بشأن الزيارة المزمعة لحكومة الوحدة الوطنية لمدينة بني وليد، و«خلص بعد الترحيب المبدئي إلى ضرورة تأجيلها لضرورات وأسباب إرتآها المجلس، ولكي لا تكون ذات طابع روتيني ومفاجئ كما هي عليه الآن».

ونشر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الرسالة الموجهة من طرفه إلى المجلس البلدي بذات الخصوص.

اجتماع المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، الثلاثاء 18 مايو 2021. (المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة)
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