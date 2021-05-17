السايح: مفوضية الانتخابات تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لانتخابات 24 ديسمبر

رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن المفوضية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه العملية الفنية تعد الأضخم مقارنة مع الانتخابات السابقة.

وقال السايح في تصريحات إلى قناة «ليبيا بانوراما»، اليوم الإثنين، بشأن استعدادات المفوضية للانتخابات المقبلة: «نحن حاليا نضع اللمسات الأخيرة في التحضير والاستعداد لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر»، متوقعا أن «تكتمل هذه التحضيرات مع حلول منتصف شهر يونيو المقبل».

كما أكد السايح أن الخطة التي تجهزها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاستحقاق 24 ديسمبر ستبدأ في تنفيذها «مع حلول الأول من يوليو المقبل»، موضحا أن «الخطة تحوي أكثر من 120 عملية فنية تعد الأضخم مقارنة مع تنفيذنا للانتخابات الماضية».

حكومة الوحدة الوطنية وعدت بتخصيص المبالغ اللازمة لدعم المفوضية

وبشأن الميزانية المخصصة للمفوضية للتحضير للانتخابات قال السايح: «حاليا تتم تغطية تكاليف التحضير والاستعداد مما خصصته حكومة الوفاق بمبلغ 50 مليون دينار»، مؤكدا أنها «كافية لتغطية تكاليف الاستعداد».

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ونبه السايح أيضا في تصريحاته إلى أن المفوضية تنتظر من حكومة الوحدة الوطنية «تخصيص تكاليف تنفيذ العمليات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر»، مشيرا إلى أن هذه الحكومة وعدت بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لدعم مجهودات المفوضية.

قانون الانتخابات يضمن تأمين استحقاق 24 ديسمبر بنسبة 70%

أما عن الظروف الأمنية في الدوائر الانتخابية، فاعتبر رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن هذا «الأمر ليس مستجدا في الانتخابات الليبية»، مبينا أن «تأمين العملية الانتخابية يبدأ من القانون الذي يجب أن يراعي البيئة الاجتماعية والسياسية، ويضع معايير عادلة في ترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد».

وشدد السايح على أن «هذا الإجراء يضمن تأمين (الانتخابات) بنسبة 70%، بينما 30% تقوم بتأمينها الأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها وتخصصاتها»، معتقدا أن رغبة الرأي العام والشارع الليبي في إنجاح هذه الاستحقاقات «أكبر عامل يمكن أن يؤدي إلى إيجاد بيئة إيجابية بعيدة كل البعد عن أعمال وظواهر العنف».

القيمة المطلوبة لتغطية تكاليف الانتخابات سيتم الاتفاق عليها في حينه

أما عن القيمة المطلوبة لتغطية تكاليف تنفيذ العمليات الانتخابية في البلاد، فقال السايح إن «هذا يتوقف على عدد العمليات الانتخابية التي سوف تنفذ، هل انتخابات برلمانية ورئاسية أم انتخابات برلمانية فقط، وإن كانت رئاسية، هل جولة واحدة أم جولتين، ولكن في جميع الأحوال أعتقد أن المبلغ الإضافي سوف نتفق عليه مع الحكومة في حينه».

الرغبة الدولية في تنفيذ الانتخابات في موعدها واضحة

وحول مدى التزام المجتمع الدولي بتنفيذ الانتخابات في موعدها، رأى السايح أن «الرغبة الدولية متمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2075 وهو واضح بذاته» معتبرا أن هذا القرار «يعبر عن رغبة المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار عبر الوسائل السلمية، لا استخدام العنف والسلاح في إحداث أي تغيير للأوضاع الحالية، التي أطالت من أمد الأزمة الليبية».

كما اعتبر رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تصريحاته إلى قناة «ليبيا بانوراما» أن رسالة المجتمع الدولي «كانت واضحة لجميع الفرقاء السياسيين في ليبيا، وعليهم أن يختاروا بين السلم والأمن، أو الحرب والفوضى».