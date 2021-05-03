السايح وكوبيش يناقشان خارطة الطريق لتنظيم الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 01:17 صباحا
جانب من لقاء السايح وكوبيش. (الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات على الإنترنت)

ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د.عماد السايح، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، قرار مجلس الأمن رقم (2570) لسنة 2021، المتعلق بالانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري، واستعرض خارطة الطريق التي ستقود إلى الأول من يوليو تاريخ البدء الفعلي لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر المرتقبة.

بحسب الموقع الرسمي لمفوضة الانتخابات على الإنترنت فأن السايح استقبل يان كوبيتش  بديوان مجلس المفوضية، و واستحضر اللقاء في مستهله «بأسف الذكرى الثالثة للهجوم الإرهابي على المفوضية في الثاني من مايو من العام 2018 الذي راح ضحيته من خيرة موظفي المفوضية، وبحث سبل الحيلولة دون تكرار هذه الحادثة المؤلمة».

-  وزيرة العدل خلال لقاء كوبيش: خطوات لإطلاق المعتقلين وإنهاء السجون الخارجة عن القانون قريبا
-  صنع الله وكوبيش يبحثان تأثير نقص الميزانيات وأوضاع العاملين بالقطاع

كما استعرض اللقاء خطة المفوضية الرامية إلى تنفيذ الانتخابات، وسبل تذليل العقبات والعراقيل التي قد تواجه عملية التنفيذ. وذلك بالإشارة إلى دور الحكومة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في دعم العملية الانتخابية عموماً، والمفوضية على وجه الخصوص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو ينتفض في ليلة انكسار يوفنتوس بعد خسارة احتكار الدوري الإيطالي لـ9 ...
رياضة عالمية
أميرة عبدالقادر تتوج ببطولة «ملكات الشطرنج الليبي»
رياضة محلية
الهلال يواصل التألق بحصد النقاط في الدوري
رياضة محلية
نادي الأسير: 16 صحفيا فلسطينيا في سجون إسرائيل من بينهم امرأة
دولى
كاركاتير خيري - اللجنة العسكرية (5+5) تطالب بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون...
كاريكاتير
دباير (الحلقة 5)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 19)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالقادر المهدي (الحلقة 19)
فيديو
بالصور.. فضاءات الشعر تحيي ليالي رمضان
ثقافة وفن
الزهراء لنقي: الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عجينة العشر دقائق